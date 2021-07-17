Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе настроен сменить клуб уже этим летом.

Сам футболист и его представители надеются, что руководство мадридского Реала предпримет решительные шаги для его приобретения, сообщает AS.

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По информации издания, форвард ждет от Королевского клуба конкретных действий. В частности, Килиан хотел бы, чтобы мадридцы оказывали давление на ПСЖ и добились согласия на трансфер. Это нужно сделать в ближайшие две недели, поскольку Мбаппе не хотел бы начинать подготовку к сезону в составе парижан.

Ранее сообщалось, что 22-летний француз готов продлить контракт с ПСЖ, но требует включить опцию перехода в Реал. Действующее соглашение Мбаппе рассчитано до лета 2022-го.

К слову, в прошлом сезоне Мбаппе провел за парижан 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 11 результативных передач. На Евро-2020 Килиан со сборной Франции добрался до 1/8 финала, где команда в серии пенальти проиграла Швейцарии.

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