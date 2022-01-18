Нападающий парижан может остаться на Парк де Пренс, что явно не входит в планы Флорентино Переса.

Сага Килиана Мбаппе может получить неожиданный поворот. Переход 23-летнего чемпиона мира в мадридский Реал казался неизбежным, однако в последнее время ситуация изменилась.

ПСЖ ведет переговоры с нападающим о подписании краткосрочного соглашения. В последние дни стороны значительно продвинулись в диалоге. Главный козырь парижан в переговорах с Мбаппе – это приход Зинедина Зидана на должность нового тренера. Недавно сообщалось, что клуб согласовал с французским тренером условия сотрудничества.

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Руководство клуба настроено воспользоваться желанием Килиана поработать со своим кумиром. Также ПСЖ планирует подписать двух полузащитников – Поля Погба и Франка Кессье, у которых завершаются контракты с МЮ и Миланом соответственно.

Подобные шаги парижан постепенно начинают убеждать Мбаппе в перспективе проекта. Француз все больше задумывается о продолжении сотрудничества со своим нынешним клубом, сообщает ESPN.

Если француз таки подпишет новый контракт, то очень разочарует Флорентино Переса. Президент Реала давно грезит переходом Мбаппе и планировал летом переманить его как свободного агента.

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