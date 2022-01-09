Зинедин Зидан станет новым тренером ПСЖ. Тренер согласовал все детали сотрудничества с французским клубом. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Twitter Qatari – журналиста, сотрудничающего с Goal и рядом других известных изданий.

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При этом не исключено, что Зизу возглавит ПСЖ еще по ходу сезона 2021/22, а не в июне, как планировалось ранее. Доверие руководства к Маурисио Почеттино не является значительным, поэтому аргентинец вполне может потерять работу в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, Зидан расторг контракт с Реалом после завершения сезона 2020/21. С этого времени 49-летний француз находится без работы.

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