Форвард ПСЖ открыл счет на 32-й минуте, а уже на 34-й легко мог получить красную карточку. Мбаппе на бровке грубо встретил хавбека соперников Уго Маньетти, но это было только начало стычки. Вероятно, игрок Бреста что-то крикнул чемпиону мира – тот схватил Уго за рукав и хотел драться.

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Партнеры растянули участников конфликта, а судья Микаэль Лесаж выписал обоим по желтой. У Мбаппе были претензии и к нему. Журналисты расшифровали слова, которые звезда ПСЖ сказал Лесажу: "Как я мог получить желтую карточку? За что!? Давай, вали отсюда! Ты даже судить не умеешь. В этой лиге всегда одно и то же… Ты (четвертый судья), ты был рядом и ничего не видел?" – цитирует тираду Мбаппе GFFN.

Лесаж вполне мог показывать нападающему вторую желтую, но стерпел оскорбление и продолжил поединок.

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