Нападник парижан може залишитися на Парк де Пренс, що явно не входить у плани Флорентіно Переса.

Сага Кіліана Мбаппе може отримати несподіваний поворот. Перехід 23-річного чемпіона світу в мадридський Реал здавався неминучим, однак останнім часом ситуація змінилася.

ПСЖ веде перемовини з нападником про підписання короткострокової угоди. Впродовж останніх днів сторони значно просунулися у діалозі. Головний козир парижан у перемовинах із Мбаппе – це прихід Зінедіна Зідана на посаду нового тренера. Нещодавно повідомлялося, що клуб узгодив із французьким тренером умови співпраці.

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Керівництво клубу налаштоване скористатися бажанням Кіліана попрацювати зі своїм кумиром. Також ПСЖ планує підписати двох півзахисників – Поля Погба і Франка Кессьє, в яких завершуються контракти з МЮ і Міланом відповідно.

Такі кроки парижан поступово починають переконувати Мбаппе у перспективі проекту. Француз все більше замислюється над продовженням співпраці зі своїм нинішнім клубом, повідомляє ESPN.

Якщо француз таки підпише новий контракт, то неабияк розчарує Флорентіно Переса. Президент Реала давно марить переходом Мбаппе і планував влітку переманити його як вільного агента.

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