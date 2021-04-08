Килиан Мбаппе отказался подписывать новое соглашение о сотрудничестве с ПСЖ и нацелился перейти в Реал. Чемпион мира-2018 уже якобы сообщил о своем решении, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cuatro.

ПСЖ теряет терпение из-за заявлений Мбаппе – парижане обновили цену на форварда

Действующий контракт французского форварда с парижанами рассчитан до лета 2022-го, поэтому боссы клуба будут пытаться продать Килиана уже во время летнего трансферного окна. Флорентино Перес пока не спешит начинать переговоры с французами по нападающему, поскольку президент Реала ждет от ПСЖ цену на игрока.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 26 матчей, в которых отметился 20-ю голами и 6-ю ассистами.

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