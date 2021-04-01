Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаифи раздражен словам Мбаппе, что нападающий не слишком доволен игрой во Франции. Владелец парижского клуба рассматривает продажу Килиана, сообщает Le Parisien.

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Цена 120-150 млн евро за 22-летнего форварда может полностью устроить ПСЖ. Действующий контракт Килиана с парижанами рассчитан до лета 2022-го, и в клубе больше всего не хотят терять звезду бесплатно.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 25 матчей, в которых отметился 20-ю голами и 6-ю ассистами.

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