Кіліан Мбаппе відмовляється підписувати нову угоду про співпрацю з ПСЖ та націлився перейти в Реал. Чемпіон світу-2018 вже начебто повідомив клуб про своє рішення, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Cuatro.

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Чинний контракт французького форварда з парижанами розрахований до літа 2022-го, тому боси клубу намагатимуться продати Кіліана вже під час літнього трансферного вікна. Флорентіно Перес наразі не поспішає розпочинати перемовини з французами щодо нападника, позаяк президент Реала чекає від ПСЖ озвучення ціни на гравця.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 26 матчів, в яких відзначився 20-ма голами та 6-ма асистами.

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