France Football: Париж захищає тотемний стовп

FF випустив низку матеріалів, в яких і розбирає матч загалом, і хвалить окремих героїв, і оцінює гру всіх учасників поєдинку без виключення. ПСЖ отримав від авторитетного видання чіткий месседж – шанси вбити з ЛЧ чинного володаря трофею дуже високі.

"Урок – це слово, яке ми хотіли б використовувати для опису першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Чотири травми за 45 хвилин. Баварія пропустила три голи вдома. 31 удар проти 6 на користь Мюнхена, але в підсумку – програш. Але яке грандіозне видовище привезли з Німеччини війська Почеттіно! ПСЖ переміг у Баварії вдруге у своїй історії в рамках Ліги чемпіонів за п'ять візитів. Чинний чемпіон Франції продемонстрував холодний реалізм. Навіть якщо зарано говорити про кваліфікацію в наступний раунд, місце у півфіналі та виліт володаря титулу реальніші, ніж коли-небудь. Сенсація!

Баварія – ПСЖ – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Якщо є стіни, які важче пробити, ніж інші, то Кейлор Навас виготовлений із залізобетону. Перерахування всіх сейвів, які він зробив цієї ночі, було б недостатнім для підсумовування та опису почуття безпеки, яке він наразі надає команді. Навас просто створює відчуття, що Париж захищає своєрідний тотемний стовп. Тому, звичайно, доречніше поставити запитання: якби Мануель Нойєр та його колега з ПСЖ поміняли місцями, чи змінився б результат? Можливо, ні. У будь-якому випадку Баварія була непереможеною вдома в Лізі чемпіонів протягом двох років, і якщо ПСЖ вдалося її зупинити, виступ голкіпера відіграв велику роль", – резюмує France Football.

Le Monde: страх "маленької руки"

"Невловимий ПСЖ дивує мюнхенську Баварію, домінуючи у першому матчі чвертьфіналу ЛЧ. Оскільки спорту притаманний найвищий ступінь порівняння, термін "подвиг" заманливо описує цю звитягу над чинним чемпіоном. Якщо існує інструкція, щоб зрозуміти, як працює ПСЖ, то в цьому сезоні ніхто не зміг її дістати. Перемога, здобута 7 квітня на засніженому полі в Мюнхені, кидає виклик метеорологічній і статистичній ймовірності. В умовах, ближчих до біатлонної гонки-переслідування, ніж до чвертьфіналу футбольної Ліги чемпіонів, парижани стримали сильний удар (31 постріл по власних воротах) і шість разів відповіли клінічною ефективністю.

Але Мбаппе та компанії занадто добре знайома специфіка європейських змагань. Матч-відповідь відбудеться 13 квітня. У 2017-му після знаменитої "Ремонтади" Барси та через два роки після "аварії" проти неоптимального Манчестер Юнайтед ПСЖ втратив свою початкову перевагу. У тенісі ми говоримо про "маленьку руку" – страху зробити вирішальний удар, який часто відділяє хороших гравців від найкращих", – застерігає ще одна популярна газета.

Le Figaro: ключі паризького чуда в Мюнхені

Видання Le Figaro бачить причини успіху не лише у футбольній площині: "ПСЖ завдав ідеальний удар у ніч на середу. Як пояснити незрозуміле? Логіка хотіла б, щоб Баварія виграла цю зустріч у чвертьфіналі ЛЧ. Проте, саме "червоно-сині" з успіхом покинули Альянц Арену. Два голи Кіліана Мбаппе, дві передачі Неймара, десять сейвів Кейлора Наваса та м'яч відважного капітана Маркіньйоса перед травмою. Лідери показали шлях.

Баварія двічі з 31 удару вразила ворота, 12 з яких потрапили у площину. Диявольськи результативні парижани: шість ударів, п'ять у рамку воріт, три голи. Важко зробити краще... Щоб далеко пройти в такому турнірі, як Ліга чемпіонів, вам потрібні навички та ефективність, і це очевидно. Але іноді вам також потрібна невелика допомога долі, яка має значення. Те, чого не вистачало ПСЖ в останні роки... Цього разу футбольні боги явно стали на бік команди Маурісіо Почеттіно".

Le Parisien: ціна шедевру Леонардо да Вінчі

"Знову на авансцені запитання, які вже давно ставлять ПСЖ. Такі матчі змушують задуматися, чи є Кейлор Навас наразі найкращим голкіпером світу? Чи Неймар вже продемонстрував свої найкращі вміння у Парижі? Чи вартість Мбаппе не зростає на 20 мільйонів євро після кожного матчу ЛЧ, що може закінчитися ціною шедевру Леонардо да Вінчі? Чи Париж нарешті вважатиметься чудовою командою незалежно від її складу, якщо пройде у півфінал? Спокійно! Є другий матч. Це часто стає проблемою, коли запитання перевертаються як бумеранг.

Тим часом ПСЖ дав собі право мріяти. Баварія ще не програвала в Лізі чемпіонів цього сезону. Із захистом Дагба-Данілу-Кімпембе-Баккер після перерви столичний клуб мав мало шансів зберегти свою перевагу, але однаково переміг. Європейська одержимість поглинула ПСЖ, його мотивацію, енергію. Це історія клубу, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів у 2020 році, якому довелося докласти багато зусиль, щоб пережити цю епопею, зведену до фінального турніру в Лісабоні, і який віддав би все золото світу, щоб заново пережити цю магію, ці футбольні моменти, коли їхні життя перевертаються з ніг на голову", – пише столичний Le Parisien.

L'Equipe: смак морозива

Провідне спортивне видання Франції розбирає невдачу своїх футболістів у багатьох матеріалах. Ліричний заголовок на передовиці друкованої версії наголошує на погодних умовах – в Мюнхені на початку квітня несподівано випав сніг. Зрештою, ПСЖ це не знітило, а L'Equipe бачить трьох героїв, без яких досягти такого результату не вдалося.

"У драматичному матчі ПСЖ страждав, іноді гнувся. Але його реалізм і характер дозволили привезти дорогоцінний успіх із Мюнхена. Якщо години перед такою зустріччю дозволяли мріяти про найдивовижніші сценарії, то той із них, який насправді був написаний у середу ввечері в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, був на межі наукової фантастики. Проте, паризький клуб досяг неймовірних успіхів на Альянц Арені, що дає йому хорошу фору для матчу-відповіді на Парк де Пренс у наступний вівторок. Під снігом 31 удару Баварії виявилося недостатньо, щоб зломити Париж з його шістьма спробами".

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Завдяки дублю Мбаппе побив черговий рекорд. 22-річний француз став найкращим бомбардиром ПСЖ за всю історію в матчах плей-офф Ліги чемпіонів. Тепер у Кіліана 7 м'ячів у поєдинках на виліт. Раніше першість за цим показником належала Златану Ібрагімовічу – 6 голів. У рейтингу бомбардирів нинішнього розіграшу Мбаппе піднявся на одноосібне друге місце, поступаючись лише Ерлінгу Холанду.

Кейлор Навас уже демонстрував неймовірну гру в матчі-відповіді 1/8 фіналу проти Барселони (1:1). Костаріканський голкіпер видав нову сюрреалістичну гру з 10-ма сейвами. Навас спритно виграв дистанційну дуель з Нойєром.

Неймар – король протилежностей, і він знову довів це. Після кількох днів критики за його червону картку в матчі з Ліллем, Неймар видав перфоманс, якого він потребував, щоб реабілітувати себе. Якщо раніше його внесок у важливих зустрічах з моменту приходу в ПСЖ часто ставав темою для дискусій, то вчора Ней був категоричним. Прихована гольова передача на Мбаппе, блискучий асист на Маркіньйоса... Неймар довів кількість своїх гольових передач в Лізі чемпіонів до 29 – рекорд для бразильців, який форвард ПСЖ поки ділить із Дані Алвесом.

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