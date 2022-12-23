После роскошных выступлений на катарском Мундиале Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt . Теперь его оценивают в 180 миллионов евро, а до ЧМ – в 160.

Мбаппе не нуждается в отдыхе – француз вернулся к тренировкам в ПСЖ быстрее, чем Неймар

Благодаря росту стоимости форвард ПСЖ и сборной Франции обошел в рейтинге представителя Манчестер Сити Эрлинга Холанда, за которого правят 170 миллионов в евровалюте. Третьим расположился Винисиус Жуниор – 120 миллионов.

В топ-25 самых дорогих игроков, кроме Мбаппе, в стоимости прибавили еще четверо – Джуд Беллингем запрыгнул на 4 место со 110 миллионами, Букайо Сака теперь 8-й (100 млн), Орельен Чуамэни – 11-й (90 млн), а Йошко Гвардиол – 25-й (75 млн).