Мбаппе обошел Холанда и стал самым дорогим футболистом мира: Transfermarkt обновил цены
Авторитетный портал Transfermarkt после ЧМ-2022 опубликовал обновленные ценники на ведущих игроков.
После роскошных выступлений на катарском Мундиале Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt. Теперь его оценивают в 180 миллионов евро, а до ЧМ – в 160.
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Благодаря росту стоимости форвард ПСЖ и сборной Франции обошел в рейтинге представителя Манчестер Сити Эрлинга Холанда, за которого правят 170 миллионов в евровалюте. Третьим расположился Винисиус Жуниор – 120 миллионов.
В топ-25 самых дорогих игроков, кроме Мбаппе, в стоимости прибавили еще четверо – Джуд Беллингем запрыгнул на 4 место со 110 миллионами, Букайо Сака теперь 8-й (100 млн), Орельен Чуамэни – 11-й (90 млн), а Йошко Гвардиол – 25-й (75 млн).
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