"Для блага ПСЖ, я думаю, пора Мбаппе уйти, несмотря ни на что. ПСЖ существовал до Килиана Мбаппе, будет существовать и после него. Он провел в Париже шесть лет, и за эти шесть сезонов пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов. Ни в одном из них Мбаппе не было, это значит, что и без него вполне возможно выиграть этот турнир.

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Своим поведением за последние два года Мбаппе показывает, что он еще не тот игрок, который способен по-настоящему вести команду. Он отличный игрок, но не лидер. Великолепный бомбардир, но не творческая личность, вокруг которой можно построить команду", – отрезал Леонардо в интервью L'Equipe, которое цитирует RMC Sport.

Напомним, Мбаппе якобы обещал продлить контракт до 2025 года и уйти с ПСЖ только за серьезные деньги, а на самом деле решил убегать свободным агентом в 2024-м. Президент клуба Аль-Хелаифи поставил ультиматум – подписание нового соглашения или продажа уже этим летом.

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