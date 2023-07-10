"Задля блага ПСЖ, я думаю, настав час Мбаппе піти попри все. ПСЖ існував до Кіліана Мбаппе, існуватиме і після нього. Він провів у Парижі шість років, і за ці шість сезонів п'ять різних клубів виграли Лігу чемпіонів. В жодному з них Мбаппе не було. Це означає, що і без нього цілком можливо виграти цей турнір.

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Своєю поведінкою за останні два роки Мбаппе демонструє, що він ще не той гравець, який здатен по-справжньому вести команду. Він чудовий гравець, але не лідер. Чудовий бомбардир, але не творча особистість, навколо якої можна побудувати команду", – відрубав Леонардо в інтерв'ю L’Equipe, яке цитує RMC Sport.

Нагадаємо, Мбаппе нібито обіцяв продовжити контракт до 2025 року і піти з ПСЖ лише за серйозні гроші, а насправді ж вирішив тікати вільним агентом у 2024-му. Президент клубу Аль-Хелаїфі поставив ультиматум – підписання нової угоди або продаж вже цього літа.

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