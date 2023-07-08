ПСЖ продолжает открыто демонстрировать свое намерение попрощаться с Килианом Мбаппе уже этим летом.

Звездный нападающий внезапно исчез из плакатов, которые чемпионы Франции публиковали для будущих товарищеских матчей.

Недавно Мбаппе еще был в центре композиции, "затмив" Неймара и других партнеров.

За последние несколько недель 24-летний форвард и босс парижан Нассер Аль-Хелаифи обменялись публичными атаками в прессе. Килиан якобы обещал продлить контракт до 2025 года и уйти из ПСЖ только за серьезные деньги, а на самом деле решил бежать свободным агентом в 2024-м. Аль-Хелаифи поставил ультиматум – подписание нового соглашения или продажа уже этим летом.

Теперь Мбаппе исчез с постера, посвященного будущему спаррингу против Аль-Насра (25 июля). Очевидно, ПСЖ в очередной раз намекнул, что с нынешним отношением никто не хочет видеть нападающего в команде.

ПСЖ хочет устроить цинические торги по Мбаппе – упрямство форварда даст толчок большой распродаже