"Игра за ПСЖ не слишком помогает мне в получении признания. Это разобщенная команда, разобщенный клуб. Конечно, это притягивает сплетни, но это меня не беспокоит. Я знаю, что и как я делаю.

ПСЖ не хватает людей, которые формируют команду, организуют рабочую силу, строят этот клуб. Игроки отдали все свои силы. Иногда в футболе вы сталкиваетесь с тем, что называется "стеклянным потолком". Вот почему это больше вопрос не ко мне, а к тем вещам, о которых я говорю выше.

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Я забил около сорока голов в клубе, около 10 на протяжении квалификации и чемпионата мира, в пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги 1. В Лиге чемпионов, к сожалению, я получил травму перед первым матчем 1/8 финала, а в ответном матче мы были бессильны. На групповой стадии, думаю, я был самым решающим игроком команды. Я могу давать больше, но я не волшебник.

Я голоден до побед, но чтобы добиться чего-то, нужно быть эгоистом", – эти провокационные заявления Мбаппе сделал в интервью France Football, часть которого дублирует RMC Sport. Оно было записано в середине июня, но публично вышло только сегодня (8 июля).

Откровения Килиана понравились далеко не всем партнерам. По меньшей мере 6 игроков ПСЖ (в том числе 2 новичка) считают это унижением клуба. Реакция Аль-Хелаифи была следующей: "Если он действительно так думает, почему просто не уйдет?".

Nasser Al-Khelaifi's reaction to Kylian Mbappé's interview today: "If this is what he thinks, why does he not just leave already?" @RMCsport pic.twitter.com/6N6gVt0K0D — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 8, 2023

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