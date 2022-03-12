Сага с переходом Килиана Мбаппе в Реал близится к своему логическому заверению.

Стороны активизировались, чтобы поскорее уладить все формальности и подписать контракт, утверждает Marca.

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Ожидается, что представители Мбаппе и Реал придут к полному согласию до ближайшей пятницы (18 марта). Финансовые условия – 60-80 млн евро подписного бонуса и 25 млн зарплаты в год. Мадридцы подождут с публичным объявлением до конца сезона, чтобы Мбаппе не испытал лишнего давления во время "прощальных" выступлений за ПСЖ.

В текущей кампании Килиан провел 35 матчей, в которых отметился 25 голами и 17 ассистами. Нападающий ПСЖ поражал ворота Реала в обоих матчах 1/8 финала ЛЧ, однако это не спасло французов от вылета (1:0; 1:3).

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