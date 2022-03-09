В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал одержал эффектную победу над ПСЖ (3:1), пробравшись в следующий раунд по сумме двух игр. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Мадридский Реал проиграл первый матч против ПСЖ, причем сделал это в максимально позорном стиле с тремя ударами по чужим воротам. Впрочем, поражение оказалось минимальным, а Карло Анчелотти дома пообещал сыграть гораздо более агрессивно. Проблемой выступало отсутствие дисквалифицированных Казэмиро и Менди, которых прогнозируемо заменили Вальверде и Начо. На остальных позициях вышли те же исполнители, что и в Париже.

Маурисо Почеттино также обошелся без неожиданностей, повторив победный состав с первой встречи. Исключением стал Неймар, вышедший с первых минут вместо Ди Марии.

Карло Анчелотти сдержал слово, отказавшись от низкого блока и попытавшись захватить инициативу сразу со стартовым свистком. Реал начал поединок мощно, быстро усадив Паредеса на жёлтую карточку, однако ПСЖ не собирался отсиживаться. В результате игра пошла на встречных курсах.

После нескольких прорывов в штрафную без острого завершения болельщикам подарили размен моментами. Так, на 12-й минуте Карвахаль бахнул с дистанции мимо левой штанги, а Мбаппе на 13-й ответил врыванием на край штрафной с выстрелом в ближний угол – Куртуа сомкнул ноги и спас! На 21-й же хорошая комбинация парижан завершилась плотным ударом Неймара с линии штрафной (Куртуа накрыл) – Реал же огрызнулся на 25-й эффектным лонгшотом Бензема в дальнюю девятку. Доннарумма парировал!

Во второй половине тайма стало очевидно, что ПСЖ действует значительно острее и изобретательнее. В частности, в одной из атак Месси мог выводить Неймара и Мбаппе 2-в-1 , но Карвахаль в последний момент прочёл передачу. На 31-й минуте красивый обыгрыш Нея с Лео в стеночку завершился выходом аргентинца на свидание с голкипером – впрочем, угол был острым, поэтому Месси забросил мяч на дальнюю штангу. Мбаппе не успел замкнуть.

На 34-й минуте дело дошло и до гола французов. Его провёл Мбаппе, после прострела Мендеша мощно пробивший низом под левую штангу, однако взятие ворот отменили из-за офсайда у Нуну. Хозяева ответили подачей, которую на 35-й замыкал Бензема – получилось точно в руки Доннарумме.

Наказание за расточительство в очень тяжёлом матче справедливо догнало "сливочных" на 39-й минуте, когда Неймар подловил мадридскую оборону шикарным пасом за спины на ход Мбаппе. Килиан быстро преодолел метров 30, вошёл в штрафную и из-под Алабы выстрелил в ближнюю "шестёрку" – 1:0! Именно с этим счётом команды отправились на перерыв, хотя до него они успели обменяться несколькими неприятными моментами.

Второй тайм начался без кадровых перемен. В игровом плане матч уже явно был не том – Реал захватил контроль над мячом и стал долго катать его на чужой трети поля, а ПСЖ ощутимо сбавил в контратаковальной активности. Правда, едва ли не единственная контра парижан завершилась выходом Мбаппе один на один с забавным обыгрышем Куртуа и ударом в пустые ворота. Казалось, что это конец, но хозяев спас офсайд.

Для нейтральных болельщиков матч стал смотреться несколько скучно, ведь моментов не возникало. Тем более неожиданным стал гол Реала на 61-й минуте. Спасителем Мадрида стал Доннарумма, принявший пас назад и завозившийся с мячом перед глазами Бензема – Карим накрыл его и выбил сферу, Винисиус подхватил её и покатил на Бензема, а тот расстрелял ворота с шести метров. 1:1! До камбэка остался всего один гол.

Казалось бы, ничего страшного, но ПСЖ словно перемкнуло. Гости стали допускать одну ошибку за другой, а мадридцы конвертировали их в моменты. Так, уже на 63-й минуте Доннарумма поздно выпрыгнул за мячом после навеса Винисиуса на дальнюю штангу и замікания Бензема – сфера прошла рядом с каркасом. На 66-й Винисиусу удалось пробить из пределов штрафной боковыми ножницами (голкипер парировал, но был фол в атаке), а на 73-й Винисиус благодаря отскоку от Мендеша бахнул с линии вратарской. Выше ворот!

В конце концов, на 76-й минуте Реал дожал ПСЖ. Архитектором фиаско парижан стал Модрич, который протащилл мяч через центр и выдал классный разрезной пас на ход Винисиусу, а затем принял от него передачу на линию штрафной. В завершении эпизода Лука покатил на правый край, а Бензема, очутившись прямо перед Доннаруммой, уверенно прошил Джиджи (с чем помог и рикошет от Маркиньоса). 2:1!

ПСЖ впал в состояние "грогги", а Реал спустя всего две минуты нокаутировал соперника третьим голом. Хозяева отобрали мяч на чужой трети и провели атаку, в которой Маркиньос выбил мяч из-под ног Винисиуса – но вышло точно на Бензема. Карим же метров с 13 легко переиграл Доннарумму. 3:1! Мадрид вышел вперёд по сумме двух матчей.

Маурисо Почеттино стоял на бровке с каменным лицом, а его подопечные даже за центр поля не могли выйти. Реал же продолжал давление, организовав несколько крутых атак с вбеганием в штрафную без завершения. Лучший же шанс упустил Модрич, выстреливший с дистанции над левой девяткой.

ПСЖ мог спастись в компенсированное время благодаря штрафному удару в исполнении Месси. Лео пробил шикарно, но мяч коснулся сетки с внешней стороны. Ему не хватило считанных сантиметров. В конце концов, финальный свисток зафиксировал блестящую победу Реала, благодаря которой "сливочные" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Браво!