Сага з переходом Кіліана Мбаппе в Реал наближається до свого логічного завершення.

Сторони активізувалися, щоб якомога швидше залагодити всі формальності і підписати контракт, стверджує Marca.

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Очікується, що представники Мбаппе і Реал дійдуть повної згоди до найближчої п'ятниці (18 березня). Фінансові умови – 60-80 млн євро підписного бонусу і 25 млн зарплати на рік. Мадридці зачекають з публічним оголошенням до кінця сезону, щоб Мбаппе не зазнав зайвого тиску під час "прощальних" виступів за ПСЖ.

Додамо, що в поточній кампанії Кіліан провів 35 матчів, в яких відзначився 25 голами та 17 асистами. Нападник ПСЖ вражав ворота Реала в обох матчах 1/8 фіналу ЛЧ, однак це не врятувало французів від вильоту (1:0; 1:3).

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