Спортивный директор парижан рассказал о дальнейшей работе Маурисио Почеттино. Накануне его подопечные уступили Реалу (1:3) и прекратили выступления в самом престижном евротурнире.

"Мы не должны выбрасывать все в мусорное ведро, не должны начинать с нуля после каждого поражения. Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. В первом тайме все было хорошо.

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Нам нужно стремиться улучшить команду и поддерживать боевой дух, чтобы играть в Лиге 1 и завершить сезон. Мы должны оставаться вместе.

Почеттино все еще является частью проекта этого сезона. Сейчас не время думать о другом", – сказал Леонардо в комментарии RMC Sport .

Напомним, ранее были слухи, что судьба аргентинского специалиста будет зависеть именно от выступлений в самом престижном евротурнире. В чемпионате Франции ПСЖ лидирует с солидным отрывом.