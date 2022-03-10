Спортивний директор парижан розповів про подальшу роботу Маурісіо Почеттіно. Напередодні його підопічні поступились Реалу (1:3) та припинили виступи у найпрестижнішому євротурнірі.

"Ми не повинні викидати все у відро для сміття, не повинні починати з нуля після кожної поразки. Наша мета – виграти Лігу чемпіонів. У першому таймі все було гаразд.

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Нам потрібно прагнути покращити команду та підтримувати бойовий дух, щоб грати у Лізі 1 та добре завершити сезон. Ми маємо залишатися разом.

Почеттіно все ще є частиною проєкту цього сезону. Зараз не час думати про інше", – сказав Леонардо в коментарі RMC Sport.

Нагадаємо, раніше були чутки, що доля аргентинського фахівця залежатиме саме від виступів у найпрестижнішому євротурнірі. В чемпіонаті Франції ПСЖ лідирує з солідним відривом.

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