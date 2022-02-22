Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе до сих пор не принял окончательного решения о своем будущем.

Форвард уже отклонил несколько предложений по новому соглашению с ПСЖ. Мбаппе с детства мечтал играть за Реал и сейчас близок к ее свершению. Однако не все в его окружении одобряют такое решение.

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По информации Marca, мама Килиана Файза Ламари находится в хороших отношениях со спортивным директором ПСЖ Леонардо и владельцем клуба Нассером Аль-Хеллаифи. Следовательно, она склоняет сына к тому, чтобы согласиться на роскошное финансовое предложение парижан.

В то же время юрист Мбаппе Дельфин Верхейден видит огромные перспективы у переходов в Реал. Она убеждена, что это значительно укрепит бренд Мбаппе и, соответственно, увеличит доходы от коммерческих контрактов.

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