Форвард уже відхилив кілька пропозицій щодо нової угоди з ПСЖ. Мбаппе з дитинства мріяв грати за Реал і зараз близький до її здійснення. Однак не всі в його оточенні схвалюють таке рішення.

Реал домовився з Мбаппе, але боїться оголошувати про трансфер до завершення сезону

За інформацією Marca, мама Кіліана Файза Ламарі перебуває у хороших стосунках зі спортивним директором ПСЖ Леонардо та власником клубу Нассером Аль-Хеллаїфі. Відтак, вона схиляє сина до того, аби пристати на розкішну фінансову пропозицію парижан.

Водночас юристка Мбаппе Дельфін Верхейден бачить величезні перспективи у переходів в Реал. Вона переконана, що це значно зміцнить бренд Мбаппе і, відповідно, збільшить прибутки від комерційних контрактів.

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