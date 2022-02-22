Форвард ПСЖ летом станет свободным агентом, что и провоцирует слухи. Ожидается, что Мбаппе присоединится к Реалу, которому дал слово еще прошлым летом.

Реал имеет две цели на летнее трансферное окно

По информации Goal, мадридцы уверены в успешном завершении перехода. Более того, Реал мог бы завершить все официально еще до конца текущего сезона, но опасается, что это может испортить атмосферу в команде Анчелотти, активно борющейся за победу в Ла Лиге.

В то же время, ПСЖ не оставляет попыток сохранить 23-летнего француза, предлагая ему невероятные условия контракта. В текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча за парижан, в которых оформил 22 гола и 16 ассистов.

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