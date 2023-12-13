В январе французский феномен сможет открыто вести переговоры с любым клубом, поскольку его контракт с парижанами истекает летом 2024 года.

Реал договорился с ПСЖ о переходе Мбаппе – инсайде о неожиданной щедрости Мадрида и уникальном бонусе

Реал еще не теряет надежды уговорить Килиана Мбаппе переехать в Мадрид. Впрочем, с каждым днем шансы "сливочных" уменьшаются. Руководство ПСЖ зря времени не тратит и всеми силами пытается уговорить Мбаппе не покидать столицу Франции. Согласно информации El Chiringuito TV, Мбаппе намерен прислушаться к предложению президента парижан Нассера Аль-Хелаифи и продлить соглашение с ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Реал, как только пришлет соглашение Мбаппе, даст французу на размышления несколько недель. Если окружение игрока не ответит вовремя, мадридцы прекратят любые попытки подписать его.

Напомним, что Мбаппе в текущем сезоне отыграл в 19 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В активе нападающего 18 голов и две результативные передачи.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?