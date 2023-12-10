Мадридцы договорились с ПСЖ о переходе суперзвезды летом 2024 года, сообщает Sport.fr.

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В то время Мбаппе должен стать свободным агентом, но Реал готов выплатить французскому гранду определенную компенсацию. Зарплата самого Килиана снизится с парижских 56 млн евро до 35 млн "чистыми" в год. Даже так форвард с отрывом станет самым высокооплачиваемым игроком Реала – ближайший преследователь Дэвид Алаба зарабатывает втрое меньше (10,8 млн евро).

Кроме этого, "сливочные" готовят уникальный бонус для Мбаппе. Реал оставит потенциальному суперновичку 100% имиджевых прав, чем не может похвастаться ни один другой футболист клуба. Вице-чемпион мира будет получать все деньги за рекламу на собственном имени.

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