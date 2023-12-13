У січні французький феномен зможе відкрито вести перемовини з будь-яким клубом, оскільки його контракт з парижанами закінчується влітку 2024 року.

Реал домовився з ПСЖ про перехід Мбаппе – інсайд про несподівану щедрість Мадрида і унікальний бонус

Реал ще не втрачає надії вмовити Кіліана Мбаппе переїхати у Мадрид. Утім, з кожним днем шанси "вершкових" зменшуються. Керівництво ПСЖ дарма часу не витрачає і всіма силами намагається вмовити Мбаппе не покидати столицю Франції. Згідно з інформацією El Chiringuito TV, Мбаппе має намір прислухатися до пропозиції президента парижан Нассера Аль-Хелаїфі й продовжити угоду з ПСЖ.

Раніше повідомлялось, що Реал, як тільки надішле угоду Мбаппе, дасть французу на роздуми кілька тижнів. Якщо оточення гравця не відповість вчасно, мадридці припинять будь-які спроби підписати його.

Нагадаємо, що Мбаппе в поточному сезоні відіграв у 19 матчах за ПСЖ у всіх турнірах. В активі нападника 18 голів та дві результативні передачі.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?