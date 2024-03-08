По информации прессы, в межсезонье Реал настроен осуществить два громких подписания. Речь идет о Килиане Мбаппе, который решил покинуть ПСЖ на правах свободного агента, а также об Альфонсо Дэвисе из Баварии, у которого останется лишь год контракта.

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Болельщики мадридцев попытались узнать об этом от главного человека в клубе. Когда фаны фотографировались с Флорентино Пересом, то спросили об интересе к этим двум звездам. Президент Реала решил пошутить: "Кто такой Дэвис? Кто такой Мбаппе?" Больше ничего из уст президента болельщики не услышали.

К слову, если за трансфер Мбаппе не придется платить вообще, то за Дэвиса Реал предпочел бы отдать минимально возможную сумму. Если же Бавария не согласится, то Мадрид готов ждать еще год и забрать канадца бесплатно.

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