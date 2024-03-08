За інформацією преси, у міжсезоння Реал налаштований здійснити два гучних підписання. Йдеться про Кіліана Мбаппе, який вирішив покинути ПСЖ на правах вільного агента, а також про Альфонсо Девіса з Баварії, у якого залишиться лише рік контракту.

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Уболівальники мадридців спробували дізнатися про це від головної людини в клубі. Коли фани фотографувалися з Флорентіно Пересом, то запитали про інтерес до цих двох зірок. Президент Реала вирішив пожартувати: "Хто такий Девіс? Хто такий Мбаппе?" Більше нічого з вуст президента вболівальники не почули.

До слова, якщо за трансфер Мбаппе не доведеться платити взагалі, то за Девіса Реал волів би віддати мінімально можливу суму. Якщо ж Баварія не погодиться, то Мадрид готовий чекати ще рік і забрати канадця безкоштовно.

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