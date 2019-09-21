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Мазяр назвал причину поражения Львова от Олимпика

21 сентября 22:42 37 Читати українською
Мазяр назвал причину поражения Львова от Олимпика
Владимир Мазяр / ФК Львов

Главный тренер Львова Владимир Мазяр прокомментировал поражение от Олимпика (0:1) в матче 7 тура УПЛ.

45+1’ Игорь Гончар
 
Сергей Политыло 80’
45+1’ Игорь Гончар
80’ Сергей Политыло

"Хочется извиниться перед болельщиками за поражение. Мы не имели права так играть дома. Имею в виду те ошибки, которые у нас были, которые привели к неутешительному результату. Но в атаке мы должны быть значительно агрессивнее и мобильнее. А у нас было много монотонной работы впереди. Хотелось бы, чтобы ребята кардинально добавили в работе не только с мячом, но и без мяча.

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В первом тайме мы сыграли дисциплинированно в обороне, кроме момента с пенальти. Но у нас есть проблемы в атаке. Игроки должны не только открываться в зонах, но и подстраиваться под те мячи, а не только под длинные передачи.

Не буду говорить, что проиграли из-за кого-то из футболистов, но проиграли из-за индивидуальных ошибок игроков. Мы должны быть очень сконцентрированными, ведь это Премьер-лига. Мы не можем допускать таких ошибок, которые у нас были. Фактически, уступили Олимпику, который не создал реальной угрозы у наших ворот.

Обидно, но еще больше неприятен тот факт, что мы сами создали очень мало остроты, играя дома. Еще очень много над чем надо работать", – цитирует Мазяра официальный сайт Львова.

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