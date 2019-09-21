Олимпик переиграл Львов в матче с двумя пенальти – дончане одержали первую победу в сезоне

Олимпик в рамках 8-го тура УПЛ одержал выездную победу над Львовом благодаря точному удару Сергея Политыло с пенальти.

Первый тайм отличался огромным количеством позиционной борьбы, фолов (5 жёлтых карточек) и минимумом моментов. Особенно удручающим стало начало встречи: за первые полчаса ничего интереснее ряда подач и заблокированных/неточных/ слабых ударов команды не создали, а единственный реальный шанс отличиться упустил Тейшейра – на 7-й минуте он пробивал метров с шести, но запустил мяч выше ворот. Добивала картину тишина пустых трибун.

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В последние 15 минут первого тайма стало значительно интереснее. В частности, на 34-й минуте Львов мог выйти вперёд после удара Шины со штрафного метров с 30-ти, однако Крынский в прекрасном прыжке вытащил мяч из-под перекладины. Олимпик ответил на 38-й выстрелом Цимбалюка из пределов штрафной, который парировал Сарнавский, но арбитр всё равно заметил у Евгения офсайд. По-настоящему же горячо стало перед свистком на перерыв, когда Гончар сфолил против Цимбалюка у своих ворот и получил вторую жёлтую карточку, а Денис Кутаков назначил пенальти. Матар взялся его исполнять – и пробил мимо ворот!

Во втором тайме моменты исчезли вообще, но Олимпик явно перехватил инициативу. У Львова мало что получалось, а вот дончанам постоянно чего-то не хватало для обострения – например, на 58-й минуте Матару не хватило считанных сантиметров до замыкания подачи, Фабинью на 64-й ударом со штрафного не смог перебросить стенку, а после ряда проникающих передач дончане не успевали пробить или прострелить. У "горожан" не было и этого, хотя судьба подкинула им неплохой стандарт на 66-й – впрочем, Педро ужасно подал с него.

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Львовяне регулярно не успевали за соперником, что выливалось в кучу фолов и жёлтых карточек. Пытаясь как-то освежить игру, Владимир Мазяр на 76-й минуте снял Люльку и выпустил вместо него Насонова – впрочем, уже на 78-й тот полетел в необдуманный подкат в собственной штрафной. Денис Кутаков без раздумий назначил пенальти, а Сергей Политыло мастерски его реализовал – 0:1. Абсолютно логичный гол.

В завершении поединка Олимпик несколько отдал инициативу, пытаясь подловить соперника на контратаке, но ничего интересного в последней декаде матча болельщики так и не увидели. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Олимпика – первую в сезоне.

Таким образом, дончане набрали 5 очков, приблизившись к предпоследней позиции на расстояние одного зачётного балла. Её занимает Львов, в активе которого остаётся 6 пунктов.

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