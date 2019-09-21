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Первая победа Висенте Гомеса в видеообзоре матча Львов – Олимпик – 0:1

17:04 33 Читати українською
Первая победа Висенте Гомеса в видеообзоре матча Львов – Олимпик – 0:1
Олимпик / ФК Олимпик

Донецкий Олимпик одержал первую победу в сезоне 2019/20. Смотрите видео гола и обзор матча.

45+1’ Игорь Гончар
 
Сергей Политыло 80’
45+1’ Игорь Гончар
80’ Сергей Политыло

Аутсайдеры УПЛ Львов и Олимпик встретились на стадионе Украина в матче 7 тура УПЛ. Уже в первом тайме болельщики увидели парад желтых карточек и удаление Гончара, а перед перерывом форвард гостей Матар Дийе имел прекрасную возможность вывести свою команду вперед, но не реализовал пенальти.

Олимпик переиграл Львов в матче с двумя пенальти – дончане одержали первую победу в сезоне

Во второй половине встречи команды продолжили создавать небольшое количество моментов. Всего за весь матч Львов нанес лишь 1 удар по воротам Олимпика, тогда как дончане ответили 7 моментами. За 10 минут до конца основного времени гостям удалось заработать еще один пенальти, который удачно исполнил Сергей Политыло. В итоге, Олимпик одержал минимальную победу.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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