Первая победа Висенте Гомеса в видеообзоре матча Львов – Олимпик – 0:1

Донецкий Олимпик одержал первую победу в сезоне 2019/20. Смотрите видео гола и обзор матча.

Аутсайдеры УПЛ Львов и Олимпик встретились на стадионе Украина в матче 7 тура УПЛ. Уже в первом тайме болельщики увидели парад желтых карточек и удаление Гончара, а перед перерывом форвард гостей Матар Дийе имел прекрасную возможность вывести свою команду вперед, но не реализовал пенальти.

Олимпик переиграл Львов в матче с двумя пенальти – дончане одержали первую победу в сезоне

Во второй половине встречи команды продолжили создавать небольшое количество моментов. Всего за весь матч Львов нанес лишь 1 удар по воротам Олимпика, тогда как дончане ответили 7 моментами. За 10 минут до конца основного времени гостям удалось заработать еще один пенальти, который удачно исполнил Сергей Политыло. В итоге, Олимпик одержал минимальную победу.