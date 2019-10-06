Мазяр назвал основные причины успеха в матче против Зари

Главный тренер Львова Владимир Мазяр прокомментировал ничейный результат (0:0) в матче 10-го тура УПЛ против луганской Зари.

"Готовились к игре серьезно, были серьезные нагрузки. Начинает проявляться какая-то философия, выстраивается игра.

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Команда продемонстрировала волевой футбол, на поле не было ни бразильцев, ни украинцев, а были футболисты, были бойцы, было взаимоуважение. Команда хорошо сыграла тактически, играли от защиты. Много боролись и выполнили мою установку, поэтому я доволен. Я доволен, что команда проявила характер – это нам очень нужно сейчас. Будем смотреть на ситуацию с красной карточкой, разберем внутри команды", – цитирует Мазяра информационная служба Львова.

Напомним, после этого матча Львов набрал 7 очков и остался на предпоследней позиции в турнирной таблице, Заря с 16-ю зачетными баллами четвертая.

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