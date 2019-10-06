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Мазяр назвав основні причини успіху у матчі проти Зорі

08:26 941 Читать на русском
Мазяр назвав основні причини успіху у матчі проти Зорі
Володимир Мазяр / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Львова Володимир Мазяр прокоментував нічийний результат (0:0) у матчі 10-го туру УПЛ проти луганської Зорі.

37’ Педро Феррейра
 
37’ Педро Феррейра

"Готувались до гри серйозно, були серйозні навантаження. Починає проявлятись якась філософія, вибудовується гра.

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Команда продемонструвала вольовий футбол, на полі не було ні бразильців, ні українців, а були футболісти, були бійці, була взаємоповага. Команда добре відіграла тактично, грали від захисту. Багато боролися і виконали мою установку, тому я задоволений. Я задоволений, що команда проявила характер – це нам дуже потрібно зараз. Будемо дивитися на ситуацію з червоною карточкою, розберемо всередині команди", – цитує Мазяра інформаційна служба Львова.

Нагадаємо, після цього матчу Львів набрав 7 очок і залишився на передостанній позиції у турнірній таблиці, Зоря з 16-ма заліковими балами четверта.

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