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Скрипник пояснив, чому Зоря не змогла дотиснути Львів

5 жовтня 23:37 231 Читать на русском
Скрипник пояснив, чому Зоря не змогла дотиснути Львів
Віктор Скрипник / Getty images

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями після гри проти Львова в рамках 10-го туру УПЛ.

37’ Педро Феррейра
 
37’ Педро Феррейра

"Футбол є футбол. Можливо, злий жарт зіграв той факт, що у суперника вилучили гравця. Можливо, деякі футболісти вирішили, що наступний же момент буде реалізований і ось так ми і грали. Вітаю Львів із завойованим очком. Ми ж втратили два.

Втрата очок Зорею та резонансне вилучення у відеоогляді матчу проти Львова

Це реалії нашого українського футболу. Я не закликаю усі команди, які протистоять нам, грати у відкритий футбол. Кожен намагається грати за своїми можливостями. Комплімент супернику, який закрився і зіграв "на нуль". А ми будемо вчитися далі зламувати такі оборони", – цитує Скрипника прес-служба Зорі.

Львів у меншості відібрав очки у Зорі

Додамо, що після звітного матчу Львів набрав 7 очок і залишився на передостанній позиції в турнірній таблиці, а Зоря, набравши 16 залікових балів, змарнувала можливість обійти Олександрію та Динамо.

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Львів - Зоря Зоря Зоря
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