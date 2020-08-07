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Матвиенко вернулся к тренировкам с Шахтером перед матчем Лиги Европы

18:47 - Читати українською
Матвиенко вернулся к тренировкам с Шахтером перед матчем Лиги Европы
Николай Матвиенко / Твиттер ФК Шахтер

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Николай Матвиенко потихоньку восстанавливается от повреждения.

 

Защитник Николай Матвиенко вернулся к тренировкам с командой. Правда, игрок тренировался по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт "горняков".

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Футболисты, которые играли против Вольфсбурга, занимались в общей группе только 45 минут, а затем восстанавливались от матча ЛЕ. В ближайшие время Шахтер будет тренироваться ежедневно, а уже 10 августа команда Каштру полетит в Германию.

К слову, Матвиенко в прошлом сезоне провел 26 матчей в УПЛ, в которых успел отметиться лишь раз. Добавим, что уже 11 августа донецкий клуб сыграет против Базеля в 1/4 финала Лиги Европы. На стадии 1/8 "горняки" переиграли Вольфсбург, а команда из Швейцарии выбила Айнтрахт.

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