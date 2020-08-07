Матвієнко повернувся до тренувань з Шахтарем перед матчем Ліги Європи

Оборонець Микола Матвієнко повернувся до тренувань з командою. Щоправда, гравець тренувався за індивідуальною програмою, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Футболісти, які грали проти Вольфсбурга, займалися в загальній групі лише 45 хвилин, а потім відновлювались від матчу ЛЄ. Найближчими часом Шахтар тренуватиметься щодня, а вже 10 серпня команда Каштру полетить у Німеччину.

До слова, Матвієнко в минулому сезоні провів 26 матчів в УПЛ, в яких встиг відзначитись лише раз. Додамо, що вже 11 серпня донецький клуб зіграє проти Базеля в 1/4 фіналу Ліги Європи. На стадії 1/8 "гірники" переграли Вольфсбург, а команда зі Швейцарії вибила Айнтрахт.

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