"Финал Лиги Европы – главная цель Шахтера": Додо заявил о серьезных намерениях дончан

"Мы очень много работали, чтобы показать тот футбол, который продемонстрировали в матче с Вольфсбургом. Думаю, эта победа придаст еще больше уверенности перед следующим поединком.

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Накануне смотрел игру Базеля. Отличная команда, сильна в опеке, решительно действует в контратаках. Но у нас есть время подготовиться к сопернику наилучшим образом и провести хороший матч. Мысли только о финале Лиги Европы – это главная цель. Однако сначала нужно пройти Базель", – цитирует защитника официальный сайт Шахтера.

Добавим, что уже 11 августа донецкий клуб сыграет против Базеля в 1/4 финала Лиги Европы. На стадии 1/8 "горняки" переиграли Вольфсбург, а команда из Швейцарии выбила Айнтрахт.

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