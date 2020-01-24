Матвієнко в Арсенал: "каноніри" пропонують Шахтарю свої умови – трансфер може стати рекордним для України

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко має шанс стати гравцем Арсенала вже найближчими днями.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація про бажання Шахтаря отримати за Матвієнка 35 млн євро. Лондонський Арсенал готовий виплатити трохи меншу суму, але пропонує власну схему потенційної угоди.

"Каноніри" не готові зараз заплатити Шахтарю таку суму, але планують взяти 23-річного Матвієнка в оренду з обов'язковим викупом улітку. В такому разі "гірники" зараз можуть отримати 4,5 млн фунтів за оренду захисника до кінця поточного сезону, а влітку скарбничка донецького клубу поповниться ще на 22 млн фунтів, повідомляє Команда №1 з посиланням на власні джерела.

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Таким чином, загальна сума трансферу може скласти 26,5 млн фунтів – приблизно 30 млн євро. Якщо перехід відбудеться, то Матвієнко стане другим найдорожчим українцем в історії – більше платили лише за Андрія Шевченка. У 2006 році Челсі виклав Мілану за форварда збірної України близько 43 млн євро. А от якшо брати до уваги лише вітчизняний чемпіонат, то тут Микола може стати рекордсменом серед українців.

Контракт Матвієнка з Шахтарем чинний до літа 2021 року. В поточному сезоні захисник збірної України зіграв за донецький клуб 21 матч у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист.

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