Шахтер требует у Арсенала заоблачную сумму за Матвиенко – за украинцев столько никогда не платили

Лондонский Арсенал серьезно настроен подписать защитника донецкого Шахтера Николая Матвиенко.

Руководство донецкого Шахтера сообщило представителям лондонского Арсенала, что покупка защитника Николая Матвиенко обойдется им в сумму около 35 миллионов евро, информирует Sky Sports.

Агент Матвиенко: Арсенал хочет осуществить переход до 1 февраля

Отмечается, что стороны уже начали переговоры о трансфере. Арсенал надеется подписать игрока сборной Украины уже в январе.

Отметим, если переход состоится в условиях дончан, то Матвиенко станет самым дорогим трансфером украинских футболистов за всю историю. Сейчас самыми дорогими остаются переходы Дмитрия Чигринского в Барселону и Андрея Ярмоленко в Боруссию Д – оба за 25 млн евро.

Добавим, что Матвиенко – воспитанник Шахтера. За основную команду "горняков" защитник дебютировал в 2015 году. В нынешнем сезоне Николай забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 21 матче за Шахтер во всех турнирах. Действующий контракт 23-летнего футболиста с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Артета зацікавлений у трансфері Матвієнка – тренер Арсенала стежив за захисником Шахтаря протягом двох років