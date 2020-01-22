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Агент Матвиенко: Арсенал хочет осуществить переход до 1 февраля

14:34 343 Читати українською
Агент Матвиенко: Арсенал хочет осуществить переход до 1 февраля
Николай Матвиенко / Сайт Шахтера

Агент Юрий Данченко поделился подробностями возможного перехода своего клиента Николая Матвиенко из Шахтера в лондонский Арсенал.

"В последнее время мы с коллегами постоянно контактируем с представителями Арсенала, проводим встречи. Доверенные лица "канониров" уже связывались с Шахтером, и мы надеемся, что эти переговоры будут успешными.

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"Горняки" не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но Арсенал хочет осуществить переход до 1 февраля, то есть до конца текущего окна. Сумма трансфера? Я не могу делиться такими подробностями. Скоро все узнаете..." – рассказал Данченко в комментарии Команда№1.

В сезоне 2019/20 Николай Матвиенко провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Рыночная стоимость защитника Шахтера за Transfermarkt – 5 млн евро, его контракт с "горняками" действует до лета 2021 года.

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