Агент Матвиенко: Арсенал хочет осуществить переход до 1 февраля

Агент Юрий Данченко поделился подробностями возможного перехода своего клиента Николая Матвиенко из Шахтера в лондонский Арсенал.

"В последнее время мы с коллегами постоянно контактируем с представителями Арсенала, проводим встречи. Доверенные лица "канониров" уже связывались с Шахтером, и мы надеемся, что эти переговоры будут успешными.

Миколенко почти вдвое подорожал, у Иванисени 650% прогресса, Коноплянка на уровне 2011-го – свежие цены на игроков УПЛ

"Горняки" не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но Арсенал хочет осуществить переход до 1 февраля, то есть до конца текущего окна. Сумма трансфера? Я не могу делиться такими подробностями. Скоро все узнаете..." – рассказал Данченко в комментарии Команда№1.

В сезоне 2019/20 Николай Матвиенко провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Рыночная стоимость защитника Шахтера за Transfermarkt – 5 млн евро, его контракт с "горняками" действует до лета 2021 года.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру