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Матвиенко тренируется по индивидуальной программе

18:30 19 Читати українською
Матвиенко тренируется по индивидуальной программе
Николай Матвиенко / ФК Шахтер

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Николай Матвиенко рискует пропустить ближайшие поединки – игрок занимается отдельно от всей команды.

 

В матче 10-го тура УПЛ донецкий Шахтер приедет в гости к СК Днепр-1. Сегодняшнюю утреннюю тренировку Луиш Каштру практически полностью посвятил тактике, сообщает официальный сайт ФК Шахтер.

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Футболисты осваивали взаимосвязи и перемещения в определенных зонах поля. Впоследствии игроки группы атаки отрабатывали комбинации с ударами по воротам. По индивидуальной программе занимался защитник "горняков" Николай Матвиенко, что вызывает определенные волнения у болельщиков, ведь скоро матчи сборной Украины.

Напомним, что матч СК Днепр-1 – Шахтер начнется 6 октября в 14:00.

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Шахтер Шахтер СК Днепр-1 - Шахтер Николай Матвиенко Николай Матвиенко
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