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АТАЛАНТА - ШАХТАР БАРСЕЛОНА - ІНТЕР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ

Хто найкращий трансфер, а кому треба пам'ятник, або Українець пише історію ЛЧ – реакція на диво Шахтаря з Аталантою

16:40 472 Читать на русском
Хто найкращий трансфер, а кому треба пам'ятник, або Українець пише історію ЛЧ – реакція на диво Шахтаря з Аталантою
Аталанта – Шахтар: огляд соцмереж про матч Ліги чемпіонів 1 жовтня 2019
Тарас Котів Тарас Котів

Шахтар нарешті взяв Мілан. Донецький клуб обіграв Аталанту на Сан-Сіро, здобувши свою лише другу перемогу в Італії за всю історію Ліги чемпіонів.

28’ Дуван Сапата
 
Жуніор Мораєс 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуніор Мораєс
90+5’ Манор Соломон

Попереднього разу, коли це вдавалося, Шахтар обіграв Рому в столиці та дійшов до чвертьфіналу. Зараз до цього ще далеко, але команда Каштру як мінімум дуже покращила свої позиції у групі, де тільки Манчестер Сіті вирвався в беззаперечні лідери. Тепер у спарених матчах з Динамо Загреб, якому "гірники" поступаються лише різницею м'ячів, можна замахнутися на друге місце. А поки констатуємо – Шахтар добив Аталанту, хоча відчутно поступився у гостроті створених моментів і навіть в останні хвилини був ближчим до того, щоб пропустити. Сан-Сіро, зокрема, головний тренер збірної України Андрій Шевченко, якого дещо завчасно сватають у нові наставники Мілана, побачив справжнє диво.

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Навіть найоптимістичніші підрахунки системи xG говорять, що бергамаски перестріляли донеччан за очікуваними голами як мінімум на одну позицію, а то й дві. Тож підсумкова перемога Шахтаря – не що інше, як вищий командний та індивідуальний клас. Аталанта в Серії А грає з зовсім іншою ментальністю – різкіше, агресивніше, сміливіше і без такого пієтету до суперника. В індивідуальному плані, коли настав вирішальний момент матчу, лише Гомес і місцями Маліновський не боялися ризикувати і креативити. Infogol дав підсумкову перевагу 2,8:0,92 Аталанті, хоча потім дещо накинув "гірникам" – до 1,27.

За певних обставин, італійці могли б і розгром влаштувати, але не з такими захистом і реалізацією. Команда Гасперіні створила 3 моменти з імовірністю забити від 46 до 75 відсотків, ще 2 – такі, які завершуються голами раз на 4 випадки. У Шахтаря лише Мораєс (40) і Соломон (48) вийшли за 40% очікуваного гола, але свої золоті моменти хлопці Каштру реалізували вбивчо.

Вадим Скічко також звертає увагу на вражаючу перевагу Аталанти в рахунку xG. Від Шахтаря, який востаннє завойовував Італію, залишилися лише Пятов і Степаненко, хоча останній і просидів тоді в запасі команди Луческу. Ну, ще Срна, але Даріо зараз лише як член тренерського штабу.

Соломон мріяв забити на Сан-Сіро і втілив це в життя. Здивував Манор не одного.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков вважає, що це була ключова перемога в боротьбі за друге місце, віддаючи належне майстерності та характеру гравців Шахтаря.

Коментатор матчу на каналі "Футбол 1" Кирило Круторогов посадив голос у матчі своєї мрії, але вже все гаразд.

Колишній прес-аташе Олімпіка Олег Барков відзначає те, що Каштру переграв Гасперіні, хоча й Аталанта "не така зухвала та агресивна, як в минулому сезоні". Акцентує журналіст і на неймовірній ефективності Додо. За 3 хвилини гольовий пас, вигране єдиноборство і вдале обведення – з нульовим браком.

Коментатор Олександр Золотогорський здивувався результатам Реала і Шахтаря і шкодує, що результат принесли заміни, але не Коноплянка.

Алан Патрік пройшов серйозну еволюцію в період від Луческу до португальських тренерів. Саме він віддав класний гольовий пас у роздягальню на Мораєса, яким Шахтар зрівняв рахунок і кардинально змінив гру.

Навіть журналісти із середовища вболівальників Динамо оцінили.

Польський блогер Каміль Рогульскі, який вболіває за Шахтар, вважає, що найкращим трансфером Шахтаря було підписати боса селекційного відділу Бенфіки. Додо і Соломону по 20, вони в донецькій команді не так давно, але вже вирішують долю матчів ЛЧ.

Польські вболівальники звертають увагу, що Додо недарма пограв за Вікторію Гімараєш в оренді. Тепер там Валерій Бондаренко, якому пророкують долю Пепе.

Андрій Пятов дозволив Сапаті забити легкий гол, але й парирував уже 5-й пенальті. В історії Ліги чемпіонів відтепер лише один Ікер Касільяс робив це частіше (7). До слова, Пятов взяв 11-метровий і під час попередньої перемоги в Італії.

Скаут італійських клубів Алекс Великих такий результат прогнозував.

Коментатор Роберто Моралес пророкує велике майбутнє Додо в Європі та просто дуже радіє за Соломона, в якого техніка бразильця і нахабність більш зрілого гравця.

В якийсь момент цей матч Аталанти зовсім не виглядав захопливим.

До Аталанти останнім клубом Серії А, який настільки провалював старт у Лізі чемпіонів, був Інтер. Міланці підсумку вийшли у плей-офф, але програли Баварії і Спортінгу, а потім мали двічі прибили Спартак у спарених матчах. Аталанту ж чекає Манчестер Сіті.

Вболівальники чекають пам'ятника для Пятова і участі в команді тижня ЛЧ.

І Трохи Брутального футболу на десерт.

Металіст, який ми втратили. Гомес і Тайсон ставали на крутий шлях, який веде в ЛЧ, саме харківській команді.

Цар вчорашнього матчу

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