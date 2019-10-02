Хто найкращий трансфер, а кому треба пам'ятник, або Українець пише історію ЛЧ – реакція на диво Шахтаря з Аталантою

Шахтар нарешті взяв Мілан. Донецький клуб обіграв Аталанту на Сан-Сіро, здобувши свою лише другу перемогу в Італії за всю історію Ліги чемпіонів.

Попереднього разу, коли це вдавалося, Шахтар обіграв Рому в столиці та дійшов до чвертьфіналу. Зараз до цього ще далеко, але команда Каштру як мінімум дуже покращила свої позиції у групі, де тільки Манчестер Сіті вирвався в беззаперечні лідери. Тепер у спарених матчах з Динамо Загреб, якому "гірники" поступаються лише різницею м'ячів, можна замахнутися на друге місце. А поки констатуємо – Шахтар добив Аталанту, хоча відчутно поступився у гостроті створених моментів і навіть в останні хвилини був ближчим до того, щоб пропустити. Сан-Сіро, зокрема, головний тренер збірної України Андрій Шевченко, якого дещо завчасно сватають у нові наставники Мілана, побачив справжнє диво.

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Навіть найоптимістичніші підрахунки системи xG говорять, що бергамаски перестріляли донеччан за очікуваними голами як мінімум на одну позицію, а то й дві. Тож підсумкова перемога Шахтаря – не що інше, як вищий командний та індивідуальний клас. Аталанта в Серії А грає з зовсім іншою ментальністю – різкіше, агресивніше, сміливіше і без такого пієтету до суперника. В індивідуальному плані, коли настав вирішальний момент матчу, лише Гомес і місцями Маліновський не боялися ризикувати і креативити. Infogol дав підсумкову перевагу 2,8:0,92 Аталанті, хоча потім дещо накинув "гірникам" – до 1,27.

#ChampionsLeague

FT: #Atalanta 1 (2.80 xG)#Shakhtar 2 (0.92 xG)



Shakhtar pick up an extremely fortunate win after a 94th minute winner. Atalanta dominant but their finishing let them down.#AtalantaShakhtar shot map https://t.co/hCmKRQnCBt pic.twitter.com/g183WqnrHp — Infogol (@InfogolApp) October 1, 2019

За певних обставин, італійці могли б і розгром влаштувати, але не з такими захистом і реалізацією. Команда Гасперіні створила 3 моменти з імовірністю забити від 46 до 75 відсотків, ще 2 – такі, які завершуються голами раз на 4 випадки. У Шахтаря лише Мораєс (40) і Соломон (48) вийшли за 40% очікуваного гола, але свої золоті моменти хлопці Каштру реалізували вбивчо.

Вадим Скічко також звертає увагу на вражаючу перевагу Аталанти в рахунку xG. Від Шахтаря, який востаннє завойовував Італію, залишилися лише Пятов і Степаненко, хоча останній і просидів тоді в запасі команди Луческу. Ну, ще Срна, але Даріо зараз лише як член тренерського штабу.

Соломон мріяв забити на Сан-Сіро і втілив це в життя. Здивував Манор не одного.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков вважає, що це була ключова перемога в боротьбі за друге місце, віддаючи належне майстерності та характеру гравців Шахтаря.

Шахтер с великолепной и заслуженной победой. Не хочу выслушивать никакие придуманные на ходу оговорки вроде недостатков Аталанты или Хоффенхайма - это все конкретные мастерство и характер горняков. С чем их и поздравляю! Полагаю, это было второе место в группе... — Artem Frankov (@frankov11) October 1, 2019

Коментатор матчу на каналі "Футбол 1" Кирило Круторогов посадив голос у матчі своєї мрії, але вже все гаразд.

Колишній прес-аташе Олімпіка Олег Барков відзначає те, що Каштру переграв Гасперіні, хоча й Аталанта "не така зухвала та агресивна, як в минулому сезоні". Акцентує журналіст і на неймовірній ефективності Додо. За 3 хвилини гольовий пас, вигране єдиноборство і вдале обведення – з нульовим браком.

Коментатор Олександр Золотогорський здивувався результатам Реала і Шахтаря і шкодує, що результат принесли заміни, але не Коноплянка.

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