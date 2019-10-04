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Шевченко вызвал в сборную Украины еще трех игроков на поединки против Литвы и Португалии

17:27 180 Читати українською
Шевченко вызвал в сборную Украины еще трех игроков на поединки против Литвы и Португалии
Андрей Шевченко / УАФ

Главный тренер сборной Украины решил довызвать в национальную команду еще трех футболистов – Сергея Сидорчука, Виктора Коваленко и Евгения Шахова.

 

Полузащитники Виктор Коваленко (Шахтер), Сергей Сидорчук (Динамо Киев) и Евгений Шахов (Лечче) переведены в основной список игроков, вызванных в национальную команду на поединки отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии. Об этом информирует официальный сайт УАФ.

Шевченко объявил список игроков сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии

Все трое сначала были в резервном списке игроков. 7 октября они прибудут в Харьков – именно там "сине-желтые" начнут подготовку к матчам против Литвы (11 октября) и Португалии (14 октября).

Сборная Украины занимает первое место в группе B, имея в активе 13 очков. Португальцы на 2 месте с 8 пунктами.

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Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина - Литва Украина - Португалия Сборная Украины Украина Украина Евгений Шахов Евгений Шахов Виктор Коваленко Виктор Коваленко Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Главное Евро-2020
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