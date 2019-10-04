Матвієнко тренується за індивідуальною програмою

Захисник збірної України та донецького Шахтаря Микола Матвієнко ризикує пропустити найближчі поєдинки – гравець займається окремо від усієї команди.

У матчі 10-го туру УПЛ донецький Шахтар завітає у гості до СК Дніпро-1. Сьогоднішнє ранкове тренування Луїш Каштру практично повністю присвятив тактиці, повідомляє офіційний сайт ФК Шахтар.

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Футболісти освоювали взаємозв’язки і переміщення у певних зонах поля. Згодом гравці групи атаки відпрацьовували комбінації з ударами по воротах. За індивідуальною програмою займався захисник "гірників" Микола Матвієнко, що викликає певні хвилювання у вболівальників, адже незабаром матчі збірної України.

Нагадаємо, що матч СК Дніпро-1 – Шахтар розпочнеться 6 жовтня о 14:00.

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