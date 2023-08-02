"Мы во втором поединке выходим с планом, что надо забить быстрый гол, начать агрессивно, но, к сожалению, второй раз это не слишком хорошо получается. Создаем достаточно моментов и возможностей для того, чтобы забить, но в конце атак не доходим до удара.

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Соответственно, нет реализации – это наша большая проблема. Плюс красная карточка существенно повлияла на результат: во втором тайме мы уже больше думали о том, как сохранить один балл, а не как атаковать самим.

Относительно моей активности в нападении... Это больше требования тренерского штаба ко всем игрокам: просить мяч вперед, развивать атаки и работать максимально вертикально. Не так важно, кто окажется на острие, – каждый должен врываться и просить пас вперед.

Курьезный гол со штрафного? Я взял мяч, подошел к арбитру, он мне демонстративно показал на свисток и спросил, буду ли я бить по свистку. Я ответил, что нет, поставил мяч и пробил. Это уже вопрос к футболистам Вереса, почему они там не разобрались, но никак не к судье и не ко мне", – цитирует Матвиенко официальный сайт Шахтера.

Напомним, в добавленное к первому тайму время "горняки" заработали право на штрафной. Пока Евгений Паст выстраивал стенку, Матвиенко, не дожидаясь свистка, пробил в пустые ворота.

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