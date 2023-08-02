"Недовольны результатом, не очень хороший он для нас. Во-первых, очень плохо провели первый тайм. Потом красная карточка. У нас есть много молодых игроков, должны давать им играть. Все эти причины привели к такому результату.

Скандальный гол Матвиенко и удаление Бондаренко в видеообзоре матча с Вересом – 1:1

Гол Шахтера? Думаю, что 4-й арбитр был на линии, видел и контролировал эту ситуацию. Я еще не смотрел повторов, чтобы сказать что-то дополнительно. Но считаю, что арбитры видели, что там случилось, и гол вполне закономерен.

С чем связаны замены Зубкова и Гочолейшвили? Эти игроки уже имели в пассиве желтые карточки. Был вынужден заменить, чтобы не было еще одной красной. Тем более Зубков жаловался на некоторые проблемы, он ждал перерыв и замену.

Можно ли в пропущенном голе винить исключительно Ризныка? Да.

Основная причина потери очков с Вересом – мы не использовали моменты, которые были. Кроме того, недавно у нас была игра, есть определенная усталость от прошлого матча. Все эти причины и привели к такому результату", – сказал Ван Леувен в послематчевом комментарии.

Напомним, "горняки" вышли вперед в добавленное время после скандального гола Матвиенко со штрафного. Через мгновение они остались в меньшинстве – удаление заработал Бондаренко. После перерыва Верес сумел отыграться и удержал ничейный счет до финального свистка.

Сенсация! Шахтер в меньшинстве потерял очки – суперскандальный гол Матвиенко не спас от ничьей с Вересом