"Соперник хорошо нас изучил и перекрыл. Паулу Фонсека хорошо нас знает, поэтому и были трудности. Мхитарян? Это квалифицированный игрок, футболист очень высокого уровня. Генрих постоянно просит вперед, тем самым дергает нашу оборону, оттягивает.

Рома – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Что повлекло два гола за 4 минуты? Не знаю. Возможно, немного выключились, расслабились. Какая недоконцентрация. Насколько я понял, во время второго гола Исмаили подумал, что свистнут фол. А третий – наша давняя проблема, стандарты", – сказал Матвиенко в эфире ТК Футбол.

Напомним, наставник Ромы Паулу Фонсека возглавлял Шахтер в 2016-2019 годах. Ответный матч между этими соперниками состоится 18 марта.

Рома разгромила Шахтер в матче 1/8 финала ЛЕ – замены Фонсеки оставили Каштру без реальных шансов на четвертьфинал