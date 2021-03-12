Матвієнко: Фонсека добре знає Шахтар, це і створило нам труднощі
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко спробував пояснити причини провал "гірників" у матчі проти Роми (0:3).
"Суперник добре нас вивчив і перекрив. Паулу Фонсека добре нас знає, через це і були труднощі. Мхітарян? Це кваліфікований гравець, футболіст дуже високого рівня. Генріх постійно просить вперед, тим самим смикає нашу оборону, відтягує.
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Що спричинило два голи за 4 хвилини? Не знаю. Можливо, трохи вимкнулися, розслабилися. Якась недоконцентрація. Наскільки я зрозумів, під час другого голу Ісмаїлі подумав, що свиснуть фол. А третій – наша давня проблема, стандарти", – сказав Матвієнко в ефірі ТК Футбол.
Нагадаємо, наставник Роми Паулу Фонсека очолював Шахтар у 2016-2019 роках. Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 18 березня.
Рома розгромила Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ – заміни Фонсеки залишили Каштру без реальних шансів на чвертьфінал