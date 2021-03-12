"Суперник добре нас вивчив і перекрив. Паулу Фонсека добре нас знає, через це і були труднощі. Мхітарян? Це кваліфікований гравець, футболіст дуже високого рівня. Генріх постійно просить вперед, тим самим смикає нашу оборону, відтягує.

Рома – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Що спричинило два голи за 4 хвилини? Не знаю. Можливо, трохи вимкнулися, розслабилися. Якась недоконцентрація. Наскільки я зрозумів, під час другого голу Ісмаїлі подумав, що свиснуть фол. А третій – наша давня проблема, стандарти", – сказав Матвієнко в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, наставник Роми Паулу Фонсека очолював Шахтар у 2016-2019 роках. Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 18 березня.

Рома розгромила Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ – заміни Фонсеки залишили Каштру без реальних шансів на чвертьфінал