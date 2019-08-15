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Матюйди получил предложение от Монако – игрок не определился относительно своего будущего

14:45 20 Читати українською
Матюйди получил предложение от Монако – игрок не определился относительно своего будущего
Блез Матюиди / Reuters

Полузащитник Ювентуса и сборной Франции Блез Матюйди может стать игроком Монако этим летом.

Полузащитник Ювентуса Блез Матюйди всерьез заинтересовал французский Монако, сообщает Sportitalia.

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Сам футболист еще не определился и попросил немного времени для размышлений. Добавим, что ранее игроком также интересовались ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне Матюйди провел за Ювентус 42 матча, отметившись 3 голами и 3 ассистами.

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