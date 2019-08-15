Матюйди получил предложение от Монако – игрок не определился относительно своего будущего

Украина — 15:58 18
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Михайличенко – официально главный тренер Динамо
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Михайличенко подписал контракт с Динамо на 2 сезона, – журналистУкраина — 15:33 367
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Украина – Нигерия: африканцы объявили заявку на товарищеский поединокСборная Украины — 13:00 292
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"Я не вірю у Заварова та Михайличенка": вболівальники Динамо про фіаско з Брюгге, відставку Хацкевича та нового тренераУкраина — 11:00 1137
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"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛАнглия — 09:00 1223