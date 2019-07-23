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Ювентус назвал цену за Матюйди – на хавбека претендуют ПСЖ и Манчестер Юнайтед

00:29 28 Читати українською
Ювентус назвал цену за Матюйди – на хавбека претендуют ПСЖ и Манчестер Юнайтед
Блез Матюиди / Фото ФК Ювентус

Полузащитник Ювентуса Блез Матюиди может в ближайшее время сменить место работы.

Туринский клуб намерен попрощаться с Блезом Матюиди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В лагере "Старой синьоры" повесили ценник на 32-летнего француза в 25 млн евро. По информации источника, в услугах хавбека заинтересованы Монако, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Эвертон.

В прошлом сезоне Серии А Матюйди провел 31 поединок, в которых отличился тремя голами и отдал столько же результативных передач.

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Италия Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Монако Монако Блез Матюиди Блез Матюиди Эвертон Эвертон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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