Матюйді отримав пропозицію від Монако – гравець не визначився щодо свого майбутнього

Україна — 15:31 5808
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Михайличенко підписав контракт з Динамо на 2 сезони, – журналіст
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Растаман, "новий Йовіч" і той, хто виграв від кризи Коно. 8 талантів Бундесліги, які можуть стати відкриттям сезонуНімеччина — 14:32 1024
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Україна – Нігерія: африканці оголосили заявку на товариський поєдинокЗбірна України — 13:00 796
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"Я не вірю у Заварова та Михайличенка": вболівальники Динамо про фіаско з Брюгге, відставку Хацкевича та нового тренераУкраїна — 11:00 8139
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"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛАнглія — 09:00 7527