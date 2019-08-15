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Матюйді отримав пропозицію від Монако – гравець не визначився щодо свого майбутнього

14:45 324 Читать на русском
Матюйді отримав пропозицію від Монако – гравець не визначився щодо свого майбутнього
Блез Матюйді / Reuters

Півзахисник Ювентуса та збірної Франції Блез Матюйді може стати гравцем Монако цього літа.

Півзахисник Ювентуса Блез Матюйді всерйоз зацікавив французький Монако, повідомляє Sportitalia.

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Сам футболіст ще не визначився і попросив трохи часу для роздумів. Додамо, що раніше гравцем також цікавилися ПСЖ і Манчестер Юнайтед.

В минулому сезоні Матюйді провів за Ювентус 42 матчі, відзначившись 3 голами та 3 асистами.

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